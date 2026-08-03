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الوطني

قوجيل يُحيي الجيش في يومه الوطني

بقلم نادية بن طاهر
قوجيل يُحيي الجيش في يومه الوطني
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قدم المجاهد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة السابق، تحية للجيش، بمناسبة اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة.

وكتب قوجيل في تغريدة على منصة إكس: “نحيي اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة. جيش عقيدته الوطن، ومرجعيته ثورة نوفمبر. وولاؤه المطلق للجزائر، بسيف لا ينتلم، ودرع لا يُحترق. لا يحرس الحدود فحسب بل يحرس معناها. فتحية إجلال الأفراد الجيش الوطني الشعبي والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.

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