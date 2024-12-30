إعــــلانات
الوطني

قوجيل يُعبر عن اعتزازه بخطاب الرئيس تبون

بقلم نادية بن طاهر
قوجيل يُعبر عن اعتزازه بخطاب الرئيس تبون
  • 404
  • 0

عبر رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، عن اعتزازه بخطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الموجّه للأمة، والذي ألقاه أمس الأحد، أمام البرلمان بغرفتيه.

وقال قوجيل: “نعبر عن اعتزازنا بخطاب رئيس الجمهورية.. الجزائر تشهد يوم الوغى. ونوفمبر يعود لتدعيم استقلال الجزائر ومواجهة كل الأعداء”.

وأضاف صالح قوجيل: “يجب على كل واحد منا الالتزام، للمحافظة على أمن الجزائر لأنها مقصودة من كل الجوانب”.

وتابع قوجيل: “وصلنا لمستوى مواجهة كل الرهانات حتى تبقى كلمة الجزائر مرفوعة. ومسموعة في نفس الوقت”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/uOJr3
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر