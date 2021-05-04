قوجيل يُعزي أسر ضحايا التقلبات الجوية ببني سليمان في المدية

قدم صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، تعازيه الخالصة، لأسر ضحايا التقلبات الجوية ببني سليمان في المدية.

وجاء في رسالة التعزية: “تلقيت بتأثر شديد ما ألم بكم على إثر تهاطل أمطار غزيرة وما خلفته من خسائر بشرية ومخلفات مادية”.

وأضاف قوجيل: “نسأل المولى ونحن في شهر رمضان أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلحقهم بإخوانهم الشهداء في جنات الخلد”.

كما تقدم قوجيل، لأسر الضحايا والمصابين نيابة عن أعضاء مجلس الأمة بأصدق مشاعر التعزية والمواساة.

راجيا من البارئ عز وجل أن ينزل في قلوبهم الصبر وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.