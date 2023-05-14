قوجيل يُعزي عائلة الراحل “الطيب بلعيز”

قدّم رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل تعازيه الخالصة في وفاة رئيس المجلس الدستوري الأسبق الطيب بلعيز.

وجاء في رسالة التعزية التي بعث بها رئيس مجلس الأمة إلى عائلة الفقيد:”يرحل عنا الأخ الطيب بلعيز ويؤلمني بالغ الألم أن يغادرنا إلى الدار الموعودة. وأن نفتقده وهو الذي أفضى على عائلتكم الكريمة من روحه وعطائه رعاية الزوج والأب.

كما ألمني هذا المصاب الجلل إذ فقدنا الأخ الطيب وفي لحظة الوداع الكئيبة هذه لا أملك إلا استدرار الرحمات على روحه الزكية. والوقوف معكم بخشوع في محراب الدعاء والتضرع إليه جل وعلا. أن يجعل من رصيده الحافل قاضيا ووزيرا ورئيسا للمجلس الدستوري بإخلاص وتفان لوطنه. أن يجعل من كل ذلك شفيعا له وزادا من صالح أعماله التي يلقى بها وجه الله.

كما أتوجه إلى كافة أعضاء أسرتكم الكريمة وإلى الأصدقاء والأقارب ورفقاء الدرب وأولئك الذين عرفوه وعملو معه بصادق مشاعر التعاطف والمواساة وخالص التعازي. داعيا الله على تجاوز هذه المحنة بجميل الصبر والثبات. ومتضرعا إليه أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة في جنة الخلد.