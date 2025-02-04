قوجيل يُعزي في وفاة سيد أحمد غزالي

قدم رئيس مجلس الأمة، أحمد قوجيل، تعازيه إلى عائلة المرحوم سيد أحمد غزالي، رئيس الحكومة الأسبق، بعد وفاته اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 سنة.

وجاء في رسالة التعزية: “يرحل عنا الأخ سيد أحمد غزالي. ويؤلمني بالغ الألم أن يغادرنا إلى الدار الموعودة. بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل ومسار ثري بمساهماته. من كل المواقع الهامة والمهام الرفيعة التي تولاها في خدمة وطنه…”.

وأضاف قوجيل: “وفي لحظة الوداع الكئيبة هذه، لا أملك إلا استدرار الرحمات على روحه الزكية. والوقوف معكم بخشوع في محراب الدعاء والتضرع إليه جل وعلا أن يجعل من رصيده الحافل. وهو الوطني الغيور على الجزائر وخادمًا بإخلاص وتفان لها… أن يجعل من كل ذلك شفيعًا له… وزادًا من صالح أعماله التي يلقى بها وجه الله”.

وتابع بالقول: “وإنني ونحن نتقبل هذا المصاب في وفاة فقيدنا بالرضى والصبر على الابتلاء. أتوجه إلى كافة أعضاء أسرتكم الكريمة وإلى الأصدقاء والأقارب .ورفقاء دربه من وأولئك الذين عرفوه وعملوا معه بصادق مشاعر التعاطف والمواساة… “.