قوجيل يُعلق على الهجوم المغربي ضد الرئيس التونسي

تحدث رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، عن الهجوم المغربي على الأشقاء التونسيين، بعد إستقبال الرئيس التونسي لنظيره الصحراوي.

وأورد قوجيل، في كلمة له على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة اليوم الأحد: “رأينا الهجوم على الأشقاء التونسيين، بسبب إستقبال الرئيس التونسي لرئيس الجمهورية الصحراوية”.

مضيفا: “في سنة 2017، نظمت أوروبا اجتماعا مع الأفارقة، حضرته الصحراء الغربية والمغرب دون أن يتخذوا أي مواقف، فلماذا تونس؟”.

وذكر قوجيل في هذا الخصوص، بإستقلال موريتانيا سنة 1960، حيث كان الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، أول من اعترف بإستقلالها. فيما اعترض الملك المغربي حسن الثاني على استقلال موريتانيا معتبرا أنها أرض مغربية.

وأكد رئيس مجلس الأمة، أن الجمهورية الصحراوية، ستتحصل على استقلالها لا محالة. مشيرا إلى أن الجزائر معروفة بمواقفها بدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، لذلك تدعم الشعبين الصحراوي والفلسطيني.

هذا وأدى استقبال تونس للرئيس الصحراوي، الشهر الماضي، إلى أزمة بين البلدين. ووصل التصعيد إلى سحب المغرب سفيره من تونس أعقبه سحب السفير التونسي من الرباط.