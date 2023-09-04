قوجيل يُعلق على رفض إنضمام الجزائر لمجموعة البريكس

تحدث رئيس مجلس الأمة، صالح قويجل، اليوم الإثنين، على هامش إشرافه على إفتتاح الدورة البرلمانية العادية 2024/2023، على موضوع رفض طلب الجزائر الإنضمام إلى مجموعة البريكس.

وأورد قوجيل قائلا في الخصوص: “نكون في البريكس وإلا لا نكون.. المهم عندنا هو العلاقات الثنائية مع هذه البلدان”.

ومن جهة أخرى، قال رئيس مجلس الأمة، أن هناك معارك كبيرة تنتظرنا وخاصة في إفريقيا لأن عمق الجزائر في إفريقيا.

مشيرا إلى أن هذه السنة هي سنة استكمال الاصلاحات وأن ما عشناه لم يكن سهلا.

كما تحدث رئيس مجلس الأمة، على سياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي مد يديه للجميع لنبني الجزائر الجديدة.

مشيرا في ذات الخصوص، إلى أن مستقبل الجزائر يكمن في الشباب، لذلك، إلتزم رئيس الجمهورية، بإنشاء المجلس الأعلى للشباب للإستجابة لتطلعاتهم.

وواصل قوجيل، أن من أهم التزامات رئيس الجمهورية كان تعديل الدستور لأنه كان في عمقه بناء الدولة.

وشدد رئيس مجلس الامة، على أننا اليوم في حاجة لتدعيم الجبهة الداخلية وهي مبادرة رئيس الجمهورية وليست لأحد. مضيفا أن على الأحزاب دعم هذه المبادرة.