قوجيل يُعلن إختتام الدورة البرلمانية

أعلن رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الأحد، رسميا، عن إختتام الدورة البرلمانية 2024/2023.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال قوجيل إنّ الجزائر تمر حاليا بمرحلة دقيقة ومصيرية. مبرزا أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ودعا قوجيل، الشعب الجزائري، داخل الوطن وخارجه، ليقف وقفة رجل واحد، والذهاب بقوة إلى مراكز الاقتراع لاختيار الرئيس المقبل للبلاد. ولتكون رسالة قوية للخارج.

ولفت قوجيل، إلى أن الجزائر، لديها العديد من الأعداء منهم ما هو ظاهر ومنهم ما هو مخفي. لذلك عملت الجزائر على تقوية دبلوماسيتها من خلال مواقف الجزائر في المحافل الدولية والتي تجلب لها الإحترام.