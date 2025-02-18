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الوطني

قوجيل يُوقع على سجل التعازي إثر وفاة الرئيس الأسبق لناميبيا

بقلم نادية بن طاهر
قوجيل يُوقع على سجل التعازي إثر وفاة الرئيس الأسبق لناميبيا
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وقع رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الثلاثاء، على سجل التعازي إثر وفاة سام نوجوما، الأب المؤسس والرئيس الأسبق لجمهورية ناميبيا الشقيقة.

وقام قوجيل، بالتوقيع على سجل التعازي، بمقر سفارة جمهورية ناميبيا بالجزائر، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ونقل رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، بإسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والشعب الجزائري. أخلص عبارات التعازي والمواساة والتضامن لعائلة الراحل وكافة الشعب الناميبي الشقيق.

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