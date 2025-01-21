قوجيل: 11 مليون لغم بخطي موريس وشارل.. نطالب بتقديم الإحصائيات

قال رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، إنّ عدد الألغام بخطي موريس وشارل بلغ 11 مليون لغم.

وطالب صالح قوجيل من الحكومة تقديم إحصائيات منذ الاستقلال إلى يومنا ليعرف العالم الحقيقة. حيث أن 11 مليون لغم ليس بالرقم الهين ويجب أن تكون هناك احصائيات. خاصة وأنه تكلمنا على التجارب النووية وسنرى التقرير النهائي القانون الأول ونذكر أيضا أن الجرائم كبيرة.

وأضاف قوجيل في سياق ذي صلة، أنه يجب مطالبة الحكومة بتقديم احصائيات منذ الاستقلال الى يومنا هذا للمعطوبين والوفيات لمعرفة الحقيقة. خاصة وأن الكثير من الجزائريين راحو ضحية الألغام.