قوجيل يهنّئ ذوي الاحتياجات الخاصة في يومهم الوطني

هنأ رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الجمعة، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة يومهم الوطني، المصادف لـ 14 مارس من كل سنة.

وكتب رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: “في اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، نقف إجلالا لهم وهم يصنعون بعزيمتهم قصص نجاح ملهمة. في ظل سياسة وطنية تدعم إدماجهم وتعزز الثقة في قدراتهم بكل آليات التضامن وضمان الحقوق. وتحفزهم للمساهمة بتميزهم في صنع انتصارات الجزائر.

إنهم أصحاب الهمم العالية، جزء غال من نسيج المجتمع”.