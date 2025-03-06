قوديري يسدي تعليمات بتسريع وتيرة انجاز مصنع صيدال بمستغانم

وقف وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري اليوم، الخميس، رفقة والى ولاية مستغانم. على سير مشروع إنجاز مصنع صيدال بمستغانم وهو الذي يتضمن وحدتين الاولى خاصة بصناعة قطرات. العيون و الثانية لإنتاج المواد الصيدلانية. الموجهة للطب البيطري، إذ بلغت نسبت تقدم الأشغال 45 بالمائة.

و شدد الوزير على ضرورة احترام آجال الانجاز و استدراك التأخر في الاشغال. خاصة بالنسبة للصرف الصحي ، مشيرا الى ان تاريخ الاستلام. الاولي للمشروع سيكون شهر جوان و التدشين يوم 05 جويلية 2025.

و اكد الوزير أن المشروع من شأنه تطوير نشاط الصناعة الصيدلانية ، و جعل من ولاية مستغانم قطب صناعي في هذا المجال.

من جهته أكد والي ولاية مستغانم ان المصنع من شأنه خلق حركية ديناميكية بالمنطقة خاصة بعد فتح ملحقة للصيدلة بجامعة مستغانم