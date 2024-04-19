قوراري: “الفاف اتخذت قرارا حكيما باجراء مباراة نصف نهائي الكأس دون جمهور”

ثمّن رئيس مجلس إدارة فريق شباب قسنطينة، عبد الغاني قوراري، قرار الفاف، بخوض مباراة فريقه أمام مولودية الجزائر، في نصف نهائي الكأس، بدون جمهور.

وصرّح قوراري، للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة: “قرار اجراء مباراة نصف نهائي كأس الجزائر، بدون جمهور قرار حكيم بالنسبة للفريقين”.

كما أضاف: “نعتبر المناصر جزء لا يتجزأ من المباراة، لكن نتأسف كون المرحلة الحالية تستدعي النظر في مصلحة الأنصار”.

وتابع عبد الغاني قوراري: “أدعو كل الأطراف الرياضية لخلق مبادرة صُلح من أجل وضع حد لهذا الأمر، وتغليب الروح الرياضية بين اللاعبين والأنصار”.