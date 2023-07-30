قوراري: “سنخوض أول مباراة لنا في رابطة الأبطال دون اللاعبين الجدد”
بقلم كريم تيغرمت
كشف عبد الغاني قوراري، رئيس مجلس إدارة شباب قسنطينة. عن صعوبة تأهيل لاعبيه الجدد للمشاركة في اول مباراة من رابطة الأبطال.
وصرح قوراري لتلفزيون النهار: “كنا ممنوعين من الاستقدامات بسبب أربعة قضايا، لكن اليوم أنهينا جميع هذه المشاكل، وسترفع العقوبة عن الفريق قريبا”.
كما أضاف: “نتوقع ان نواجه مشكل في تأهيل اللاعبين الجدد، لاول مباراة لنا في منافسة رابطة الأبطال”.
وأردف رئيس مجلس إدارة السياسي: “نسعى لتقديم طلب من أجل تمديد آجال تسجيل اللاعبين، إلا أن الأمر صعب لتحقيق ذلك”.
وتابع عبد الغاني قوراري: “الامر المؤكد هو اننا سنخوض مباراتنا الاولى في رابطة الأبطال بلاعبي الموسم الماضي”.
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