قوراري: “لن نبخل في منح الأجور اللازمة لأي لاعب مستهدف في هذا الميركاتو”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث رئيس مجلس إدارة شباب قسنطينة، عبد الغاني قوراري، عن الاستقدامات الصيفية لفريقه، مؤكدا جاهزيتهم لضخ الميزانية اللازمة لانجاحه.
وصرح قوراري، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “مند أول يوم لنا على رأس الفريق تحدثنا عن ترشيد النفقات، وليس تسقيف الأجور”.
كما أضاف: “استقداماتنا ستكون وفق احتياجات الفريق، وحسب متطلبات السوق، لن بخل في منح الأجور اللازمة لأي لاعب”.
وتابع عبد الغاني قوراري: “الميزانية اللازمة للفريق متوفرة، وحتى المدير العام لشركة “آبار” أكد جاهزيته لسد أي عجز”.
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