قوراري: “مباراتنا أمام المولودية في الكأس ستكون صعبة على الفريقين”

اعتبر رئيس مجلس إدارة فريق شباب قسنطينة، عبد الغاني قوراري، بأن نصف نهائي كأس الجزائر، الذي سيجمعهم بمولودية الجزائر، سيكون صعباً على الفريقين.

وأكد قوراري في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “المباراة ستكون صعبة بالنسبة للفريقين، كونهما يطبقان كرة جميلة”.

كما أضاف: “مباراة الكأس تملك طابعاً خاصاً، وكلا الفريقين يطمحان لتحقيق الفوز، والذي نتمنى أن يكون من نصيب الأفضل، والمهم الروح الرياضية”.

يذكر أن المباراة التي ستجمع شباب قسنطينة ومولودية الجزائر، في نصف نهائي كأس الجزائر، مقررة يوم 23 أفريل الجاري، بملعب “ميلود هدفي” بوهران.