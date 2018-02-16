قورمي يخوض تجربة جديدة في البطولة السويسرية

أمضى اللاعب السابق لمولودية الجزائر خالد قورمي، عقدا جديدا يربطه بنادي إيفردون السويسري، لمدة موسمين، ليخوض بذلك تجربة إحترافية جديدة.

وأعلن نادي إيفردون السويسري، تعاقده مع المهاجم الجزائري خالد قورمي، أين نشر صورة له بقميص الفريق، عبر حسابه الرسمي.

وجاءت عودة قورمي، للبطولة السويسرية، بعد أن خاض تجربة سابقة فيها لمدة أربعة سنوات من 2007 إلى 2011.

وينشط نادي إيفردون، الفريق الجديد لخالد قورمي، صاحب الـ31 عاما، ضمن القسم الثالث من البطولة السويسرية.

للإشارة، لعب قورمي، لكل من وفاق سطيف ومولودية الجزائر، أين نال لقب البطولة في مناسبتين مع الوفاق، وكأس الجمهورية مع مولودية الجزائر.