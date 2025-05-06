قويدري: استراتيجية جديدة لتوفير الأدوية محليا وتطوير التصدير

عرض وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري،يوم الثلاثاء، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، الخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة للقطاع. الرامية بالدرجة الأولى إلى توفير الأدوية محليا وتطوير التصدير.

وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي لتغطية حاجيات السوق الوطنية،ووضع خطط لتصدير المنتجات الصيدلانية. من خلال مواصلة تشجيع الاستثمار في هذا المجال. لا سيما بعد بلوغ نسبة تغطية 79 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الأدوية.

وتشمل الاستراتيجية إصدار تراخيص نهائية لمدة خمس سنوات للمؤسسات الصيدلانية المستوفية للشروط, بدلا من التراخيص المؤقتة السنوية. ومراجعة شروط الموافقة وتعريفات المؤسسات والمواد المعنية. بما يتماشى مع متطلبات التصنيع، إلى جانب تعديل شروط تسجيل واعتماد المنتجات والمستلزمات الطبية.

كما تنص الخطة على منح فترة انتقالية لإنجاز دراسات التكافؤ الحيوي لبعض أصناف الأدوية، وتوجيه الاستثمار نحو تصنيع المستلزمات الطبية المستوردة حاليا بنسبة 98 بالمائة.