رئيس الجمهورية: الجزائر تحوز على ثلث مصانع الأدوية في إفريقيا

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر تحوز على ثلث مصانع الأدوية في إفريقيا.

وأضاف رئيس الجمهورية في كلمة له قرأها عنه بالنيابة، الوزير الأول سيفي غريب خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وغيرها من تكنولوجيات الصحة. أن منظمة الصحة العالمية اختارت الجزائر لاحتضان هذا الحدث القاري الأول من نوعه. نظرا للخطوات التي حققتها في مجال الأمن الصحي منذ سنة 2020. مضيفا أن الجزائر تحوز على ثلث مصانع الأدوية في إفريقيا.

وأشار الرئيس تبون، إلى أن الجزائر تمتلك ما يربو عن ثلث المؤسسات الصيدلانية في القارة الإفريقية، إذ من أصل 649 مصنعا بالقارة الإفريقية يوجد حوالي 230 مصنعا بالجزائر. فضلا عن أكثر من 100 مشروع جديد قيد الانجاز.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن تنظيم هذا المؤتمر بالجزائر بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة يهدف إلى تعزيز الصناعة الصيدلانية في إفريقيا. لضمان الوصول العادل للأدوية واللقاحات لكل شعوب القارة من خلال أنظمة صحية مرنة. والتمكن من الحصول على منتجات صيدلانية آمنة وفعالة وميسورة التكلفة.

كما أن الجزائر إختارت أن تكون الصناعة الصيدلانية قطاعا إستراتيجيا ذا أولية وطنية في مسار تحقيق الأمن الصحي. وخصصت لهذا القطاع منذ سنة 2020 وزارة مستقلة بذاتها تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة شملت تطوير الإطار التنظيمي وتسهيل الاستثمار وتشجيع الشراكات. زد إلى ذلك دعم البحث والتطوير ما مكن من رفع نسبة التغطية الوطنية من الدواء المنتجة محليا إلى أكثر من 80 بالمائة مع توجه متزايد نحو التصدير إلى الأسواق الإفريقية. -يضيف الرئيس تبون-

وكشف رئيس الجمهورية إن التحديات التي يشهدها العالم اليوم في ظل التحولات السريعة والعوامل الجيوستراتيجية على المستوى القاري والدولي أدت إلى تزايد الضغوطات على سلاسل التموين والتوريد بالأدوية واللقاحات. والذي لا يعد مجرد قضية تقنية أو ظرفية بل هو في صميم الانشغالات التي توليها جميع الدول والمنظمات والوكالات الدولية. على رأسها منظمة الصحة العالمية عناية خاصة نظرا لانعكاساتها المباشرة على التكفل بالمرضى والحفاظ على الأمن الصحي العالمي.