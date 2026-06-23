قويدري: الجزائر تسعى لترسيخ مكانتها كقطب إقليمي في الصناعة الصيدلانية

أفاد وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، أن عدد الأدوية المسجلة في المدونة الوطنية بلغ 5400 دواء منتج محليا. بما يعكس التطور الكبير الذي شهدته القدرات الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية.

وأضاف الوزير خلال جلسة إستماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة. أن عدد المؤسسات الصيدلانية إرتفع إلى 250 مؤسسة صيدلانية، ما سمح بغطية ما يقارب 82 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الأدوية. فيما يجري حاليا دراسة 100 مشروع إستثماري جديد. منها 72 مشروعا خاصا بإنتاج الأدوية و31 مشروعا للمستلزمات الطبية.

من جانب آخر أشار الوزير إلى أن عدد الأدوية المسجلة في المدونة الوطنية بلغ 5400 دواء منتج محلياً. بما يعكس التطور الكبير الذي شهدته القدرات الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية. كما تطرق إلى الجهود المبذولة لتطوير سوق الأدوية الموجهة للمؤسسات الاستشفائية وتعزيز مساهمة الإنتاج الوطني في تلبية احتياجاتها.

وأشار قويدري، إلى أن المحاور الإستراتيجية التي يرتكز عليها مخطط عمل القطاع، تتمثل في تعزيز وتطوير صناعة صيدلانية متكاملة وتنافسية، وتطوير القدرات الإنتاجية الوطنية. وتنويع سلسلة الإنتاج من خلال دعم إنتاج المواد الأولية الفعّالة والمواد الوسيطة محليا، ورفع نسبة الإدماج الصناعي وتشجيع المناولة المحلية. فضلا عن تطوير البحث الصيدلاني وتعزيز الحوكمة والرقمنة وترقية الصادرات.

وفي ذات السياق، أكد الوزير، أن الجزائر تسعى إلى ترسيخ مكانتها كقطب إقليمي في مجال الصناعة الصيدلانية. من خلال مشاريع استراتيجية كبرى تشمل إنتاج المواد الأولية الفعالة للأدوية، وإنشاء مركز للبحث في علم الفيروسات ومصنع لإنتاج اللقاحات. بالإضافة كذلك إلى معهد للتداوي بالخلايا الجذعية، ووحدات لتعقيم المستلزمات الطبية. إلى جانب تطوير صناعة التغليف والتوضيب الصيدلاني.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور