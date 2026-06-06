قويدري: الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث 

أكد وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور وسيم قويدري، اليوم السبت، أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث (ML3).

وفي كلمة لوزير الصناعة الصيدلانية الدكتور وسيم قويدري، والتي ألقاها نيابة عنه رئيس الديوان بن سليمان فؤاد. خلال أشغال ورشة تقنية مخصصة للتقييم الذاتي للنظام الوطني للتنظيم الصيدلاني. أكد الوزير أن الورشات التقنية السابقة سمحت بمراجعة وتحيين العديد من النصوص. والإجراءات التنظيمية، ما سمح برفع أكثر من 82 بالمائة من التحفظات المسجلة. من طرف خبراء منظمة الصحة العالمية من خلال التقييم الأولي، وهو ما يعكس حجم التقدم المحقق ويؤكد أن الجزائر. تسير بخطى ثابتة نحو بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث (ML3).

كما أكد الوزير، أن هذا التصنيف يشكل اعترافاً دولياً بفعالية وجودة المنتجات الصيدلانية المصنعة محلياً. وهو ما من شأنه تسهيل ولوج منتجاتنا إلى الأسواق الإفريقية، بما يدعم الصادرات الوطنية. ويعزز التكامل الصحي والاقتصادي على مستوى القارة الافريقية.

المشاركون يستفيدون من مرافقة تقنية للخبيرة بالوكالة السنغالية للتنظيم الصيدلاني

يشار أن هذه الورشة التي تمت بمشاركة إطارات من وزارتي الصناعة الصيدلانية و الصحة. بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وخبراء من المنظمة العالمية للصحة، تندرج في إطار سلسلة من اللقاءات والأشغال التقنية. التي انطلقت منذ أكثر من سنة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ضمن مساعي وزارة الصناعة الصيدلانية. الرامية إلى بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث (ML3)، وفق المعايير المعتمدة دولياً في مجال الرقابة والتنظيم الصيدلاني.

جدير بالذكر أن أشغال هذه الورشة ستتواصل إلى غاية يوم الخميس 18 جوان الجاري. حيث سيستفيد المشاركون من مرافقة تقنية للخبيرة بالوكالة السنغالية للتنظيم الصيدلاني الدكتورة نادي ماغات ديو. وهذا من خلال نقل خبرتها وتجربتها في هذا المجال، ومرافقة إطارات القطاعين. من أجل استكمال مسار بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث (ML3).

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