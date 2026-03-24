قويدري: الجزائر مستعدة لدعم تطوير إنتاج الأدوية في النيجر

رافق وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور وسيم قويدري، الوزير الأول، سيفي غريب، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية النيجر. في إطار انطلاق أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى “الجزائرية-النيجرية” للتعاون.

وعلى هامش أشغال هذه الدورة، عقد وزير الصناعة الصيدلانية لقاءً ثنائيا مع وزير الصحة بجمهورية النيجر، السيد غربا حكيمي. خُصّص لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصناعة الصيدلانية. واتفق الطرفان على أهمية استكمال صياغة مذكرة التفاهم في مجال الصناعة الصيدلانية ما بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالجزائر و نظيرتها النيجرية. على أن يتم تحديد احتياجات السوق النيجرية من الأدوية الأساسية لدراسة إمكانية تلبيتها من خلال المنتجات الصيدلانية الجزائرية.

من جهته قدّم وزير الصناعة الصيدلانية عرضا مفصلا حول واقع و آفاق الصناعة الصيدلانية بالجزائر. خاصة و أن طاقات الإنتاج المحلية تساوي ثلث إنتاج الأدوية بكل القارة الافريقية. مشيرا إلى استعداد الجزائر لتلبية احتياجات النيجر من الأدوية، مع تعزيز التعاون التقني لا سيما في مجال إنجاز وتطوير وحدات صناعية لإنتاج الأدوية بجمهورية النيجر. وهو ما يندرج ضمن مسعى تعزيز التعاون ما بين الدول الإفريقية لضمان الأمن الصحي القاري.

من جانبه، عبّر وزير الصحة بالنيجر عن اهتمامه بتطوير التعاون ما بين البلدين والاستفادة من الخبرة الجزائرية في هذا المجال.