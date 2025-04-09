قويدري: الدولة تدعم المتعاملين الإقتصاديين في قطاع الصناعة الصيدلانية

أكد وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، أن الدولة ملتزمة بدعم ومرافقة كل المتعاملين الإقتصاديين في قطاع الصناعة الصيدلانية.

وأضاف وزير الصناعة الصيدلانية بمناسبة إفتتاح الطبعة الـ27 للصالون الدولي للصحة “سيمام” المنظمة بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” بوهران. أن الدولة ملتزمة بتوفير كل الظروف الملائمة من دعم ومرافقة لكل المتعاملين الإقتصاديين في قطاع الصناعة الصيدلانية. ولا سيما المهتمين بمجال الإستثمار في إنتاج وتصنيع المستلزمات الطبية.

وأشار قويدري، إلى أن بلادنا تسعى إلى تشجيع وتطوير قطاع الصناعات الصيدلانية. تجسيدا للبرنامج المسطر من طرف رئيس الجمهورية. والهادف إلى ضمان تغطية الإحتياجات الوطنية من المواد الصيدلانية من خلال تعزيز قدرات الإنتاج الوطني. بما يسمح بخفض فاتورة الإستيراد وتوجيه الفائض نحو التصدير.

كما ذكر قويدري، أن الديناميكية التي يشهدها قطاع الصناعة الصيدلانية هو أيضا نتاج المجهودات المبذولة من طرف المتعاملين الإقتصاديين. وذلك من خلال مساهمتهم في رفع القدرات الإنتاجية باستغلال قدراتهم الابتكارية التي أدت إلى تطوير مختلف الشعب المرتبطة بهذه الصناعة الإستراتيجية. بما يضمن توفر الأدوية والمنتجات الصيدلانية بأسعار معقولة وجودة عالية.

كما أكد الوزير أن “تحقيق السيادة الدوائية لم يعد خيارا, بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية والصحية التي يشهدها العالم اليوم”, مبرزا أن المشاريع الكبرى التي تعززت بها الجزائر خلال السنوات الأخيرة وضعت الأسس الصحيحة لصناعة وطنية متكاملة, قائمة على الابتكار والتكامل بين مختلف

الفاعلين.

وبخصوص صالون الصحة “سيمام” أبرز وسيم قويدري أنه يعد فرصة لتسليط الضوء على آخر الإبتكارات في الميدان الصحي وتكنولوجيات الصناعات المتطورة في مجال الصناعة الصيدلانية, والتعرف على الحلول العلمية المبتكرة في هذا المجال. وهذا من خلال البرنامج الثري الذي تم تسطيره من طرف المنظمين.

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