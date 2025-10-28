قويدري: تسهيلات للمستثمرين والمنتجين لإنتاج الأجهزة الطبية

أعلن وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، أن المنتجين والمستثمرين في مجال تصنيع الأجهزة الطبية سيستفيدون من تسهيلات تمكّنهم من الحصول على الاعتمادات الضرورية.

وأوضح قويدري خلال زيارة عمل وتفقد قادته أمس إلى تيزي وزو، أين عاين مشاريع تابعة لقطاعه. أن الولاية تُحصي حاليا سبع وحدات لإنتاج الأجهزة الطبية. مُشيرا إلى الديناميكية القوية المسجلة في المجال. مؤكدا أن دائرته الوزارية تشجع هذه الصناعة، بالنظر لارتفاع فاتورة استيراد هذه المنتجات، بما يستدعي ضرورة إنتاجها محليا.

وأعلن الوزير قويدري، في هذا الصدد، عن تسهيلات للحصول على الاعتمادات ستقدم للمنتجين والمستثمرين في مجال إنتاج الأجهزة الطبية. وقال “نحن نشجع كل من ينتج أو يرغب في الإنتاج في أي مكان في الجزائر”. مُشيرا إلى أن مجمع “صيدال” متواجد في كل أنحاء البلاد.

كما أكد إمكانية أن تُصبح ولاية تيزي وزو “قطبا لإنتاج الأجهزة الطبية”، خاصة وأن الولاية شرعت في إنتاج هذه الأجهزة محليا منذ عامين اثنين. وأنه “إذا استمرت في هذه الديناميكية، فسيكون بالإمكان الاستغناء نهائيا عن الاستيراد، و بالتالي تقليص الفاتورة والمساهمة في تعزيز الأمن الصحي. و هو الهدف الذي يوليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أهمية كبيرة.

كما كشف في نفس السياق، وسيم قويدري أن الجزائر تستورد 129.600 وحدة من الأدوات. من بينها منتجات الحدادة المستعملة في القطاع الصيدلاني”.

ولدى تطرقه إلى وضعية الصناعة الصيدلانية الوطنية، أكد الوزير أن الجزائر تغطي حوالي 82 بالمائة من احتياجاتها من الأدوية بفضل إنتاجها المحلي.

