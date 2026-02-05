قويدري: دخول مصنع وهران لإنتاج أطقم التشخيص السريع حيز الإستغلال خلال 90 يوما

أكد وزير الصناعات الصيدلانية وسيم قويدري خلال زيارة ميدانية إلى وحدة صيدال بولاية وهران. أن المصنع الجديد المتخصص في تصنيع أطقم التشخيص السريع (Kit Diagnostic Rapide). سيشرع في الإنتاج خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما بعد بلوغ نسبة تقدم الأشغال حوالي 85 بالمائة.

وأوضح الوزير قويدري، أن الجزائر استوردت خلال سنة 2026 ما يقارب 7.6 ملايين وحدة من هذه الأطقم من أصل تراخيص بلغت 8 ملايين وحدة. مشيرا إلى أن دخول هذا الصرح حيز الخدمة سيساهم بشكل مباشر في تقليص فاتورة الاستيراد والحد من نزيف العملة الصعبة. مضيفا أن جميع التجهيزات الخاصة بالمصنع متوفرة وأن مرحلة الإنتاج الأولى. ستوفر حوالي 80 منصبا في المرحلة الأولى من الاستغلال.

في السياق ذاته، كشف الوزير عن مشروع صناعي آخر يتمثل في مصنع للكواشف البيوكيميائية مجاور للوحدة من المرتقب أن يدخل حيز الاستغلال خلال سنة واحدة. في إطار تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الأمن الصحي الوطني.

