قويدري: شراكة “جزائرية ألمانية” لتوفير علاجات حديثة للمرضى

كشف وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور وسيم قويدري، عن توقيع إتفاقية بين المجمع الصناعي “صيدال” والشركة الألمانية “بوهر نجر إنجلهايم Boehringer Ingelheim”. والتي تعد محطة بارزة في مسيرة تطوير صناعتنا الصيدلانية الوطنية وتعزيز قدراتها الإنتاجية في مجال الأدوية المبتكرة.

وخلال إشرافه على مراسم توقيع الإتفاقية، أكد الوزير أنها تهدف إلى نقل التكنولوجيا ومشاركة الخبرات لتوطين إنتاج دواء مبتكر موجَّه لعلاج التليف الرئوي “Fibroses pulmonaire “. كما تندرج ضمن مساعي الدولة لتعزيز السيادة الصحية الوطنية و ضمان استفادة المرضى من أحدث العلاجات المبتكرة. مع العلم أن مرض التليف الرئوي يستوجب علاجات متطورة تسهم في تحسين التكفل بالمرضى .

كما أكد الوزير أن هذه الاتفاقية تعتبر نموذجا ناجحا للشراكة الجزائرية الألمانية، القائمة على تبادل الخبرات و نقل المعرفة و التكنولوجيا، بما يضمن توفير علاجات حديثة بجودة عالية و أسعار تنافسية مضيفا أن الإتفاقية تندرج ضمن التوجهات الرامية إلى تشجيع الإستثمار المنتج و استقطاب الشراكات مع كبرى المؤسسات العالمية الرائدة في الصناعة الصيدلانية، بما يسمح بتطويرها.

وأشار قويدير، إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر نموذجا ناجحا للشراكة الجزائرية الألمانية، القائمة على تبادل الخوات ونقل المعرفة والتكنولوجيا. بما يضمن توفير علاجات حديثة بجودة عالية و أسعار تنافسية، مع فتح آفاق جديدة للتصدير نحو الأسواق الأفريقية مستقبلا.

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