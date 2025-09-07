قويدري: عقود متوقعة بقيمة 400 مليون دولار في الصناعة الصيدلانية

كشف وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، أن فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، التي تحتضنها الجزائر من الـ4 إلى الـ10 سبتمبر. يتم خلالها توقيع عقود في قطاع الصناعة الصيدلانية بقيمة 400 مليون دولار.

وفي تصريح صحفي له على هامش زيارة قام بها لأجنحة المؤسسات الناشطة في مجال الصناعة الصيدلانية. أكد الوزير قويدري أن مشاركة قطاعه في معرض التجارة البينية الإفريقية يعرف “نجاحا كبيرا”. على أن تختتم بتوقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار.

كما أكد أن انعقاد هذا المعرض في الجزائر يمثل “محطة بارزة” لترسيخ التعاون الإفريقي-الإفريقي. وتعزيز الشراكات الاقتصادية في قطاعات استراتيجية. على رأسها قطاع الصناعة الصيدلانية لما يحوزه من قدرات صناعية وعلمية معتبرة. تؤهل الجزائر لتكون رافعة محورية في خدمة السيادة الصحية الإفريقية.

