قويدري: نحتاج لتعزيز قدرة القارة الإفريقية على إنتاج الأدوية محلياً

أكد وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، أن الحاجة متزايدة لمواصلة تعزيز قدرة القارة الإفريقية على إنتاج الأدوية واستعمال التقنيات الطبية محلياً.

وقال الوزير، في كلمة له على هامش إعلانه عن إعتماد إعلان الجزائر، بالمؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة، أن صمود الأنظمة الصحية مهدد، لا سيما التعرض للصدمات الخارجية، التقلبات في الأسعار ودخول منتجات منخفضة الجودة.

وكشف الوزير، أن الواردات الصيدلانية للقارة الإفريقية تمثل أكثر من 70٪ بالمائة أدوية، و99 بالمائة لقاحات، و90 بالمائة أجهزة طبية مستوردة.