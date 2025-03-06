قويدري يؤكد من وهران.. الإنتاج الصيدلاني المحلي يغطي 76% من الاحتياجات الوطنية

اكد وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، خلال زيارة عمل قادته إلى ولايتي مستغانم ووهران، أن الإنتاج الصيدلاني المحلي وصل إلى تغطية نسبة 76 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، بعد دخول العديد من الشركات المختصة في الأدوية، سواء العمومية أو الخاصة، حيّز الخدمة، ما ساهم في تعزيز الأمن الصحي وتوفير طلبات السوق الوطنية في مجال الإنتاج الصيدلاني المحلي مع تصدير فائض الإنتاج إلى العديد من البلدان بأوروبا وأمريكا.

علماً أن الوزير، وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى وهران، قام بمعاينة مخابر ووحدات شركة “ريان أوكس” المتخصصة في إنتاج الأوكسجين الطبي، إذ قام بتدشين وحدة جديدة متخصصة في إنتاج “بروتوكسيد الأزوت” المستعمل في التخدير.

كما قام الوزير بتدشين وحدة صناعة الأدوية المجفدة بالشركة الصيدلانية “صوفال” ببئر الجير.

كما تفقد أيضاً مقر الملحقة الجهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية “المجاهد بن خدة بن يوسف” التي تغطي 20 ولاية غرب الوطن.

ليتنقل بعدها إلى مصنع وحدة “صيدال” الجهوية لتوزيع الأدوية. حيث وقف على مشروع إنجاز وحدة جديدة متخصصة في إنتاج أجهزة الكشف السريع الأولى من نوعها بالجزائر، وأكد أنها ستدخل حيز الاستغلال شهر أوت على أقصى تقدير.