قويدري يبحث آفاق التعاون والاستثمار مع سفير السويد وبريطانيا

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، اليوم الثلاثاء، كلا من سفيرة مملكة السويد بالجزائر، آنا بلوك مازوييه. وسفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائر، جيمس روبرت ستيفان داونر. حيث بحث معهما آفاق التعاون والاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية.

وجرى اللقاء بمقر الوزارة، بحضور المدير العام لمخبر “استرا زينيكا” بالجزائر والمدير الجهوي لإفريقيا والمغرب العربي لنفس المخبر. حيث شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول واقع وآفاق التعاون الثنائي و فرص الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية، لاسيما ما يتعلق بتوطين الأدوية المبتكرة بالجزائر ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

وخلال المحادثات، أكد قويدري على استعداد القطاع لمرافقة كل المتعاملين الراغبين في توطين صناعة الأدوية خاصة المبتكرة منها. مشددا على إرادة الجزائر في توطيد علاقات التعاون والشراكة مع المخابر الأجنبية التي تساهم في خلق القيمة المضافة وتوفير أحدث التكنولوجيات في مجال الصناعة الصيدلانية.

