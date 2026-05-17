قويدري يبحث سبل التعاون الصيدلاني مع سفير المجر

إستقبل وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري اليوم الأحد، بمقر الوزارة، سفير جمهورية المجر بالجزائر غابور ليفنتي شاركا (Gabor Levente Szarka).

تم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الصناعة الصيدلانية. لا سيما في ميادين البحث والتطوير والتجارب السريرية التي تعرف تقدما ملحوظا بالمجر. إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف التقنية ، بما يساهم في دعم وتطوير الإنتاج الصيدلاني بالجزائر وتعزيز القدرات الصحية الوطنية.

كما أكد الطرفان أهمية تشجيع التواصل وربط علاقات التعاون بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم المجريين. بما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار والشراكة، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

