قويدري يبحث سبل التعاون في المجال الرقمي مع المجمع الصيني “هواوي”

إستقبل وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور وسيم قويدري، اليوم الثلاثاء، وفدا عن المجمع الصيني “هواوي”. وذلك في إطار بحث سبل التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية لقطاع الصناعة الصيدلانية.

وشكّل اللقاء فرصة للاطلاع على الخبرة والتجربة التي يتمتع بها مجمع “هواوي” في مجال الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، والاستماع إلى مقترحاته لمرافقة جهود الوزارة في عصرنة الإدارة وتحسين أداء المنصات الرقمية المخصصة في تعامل الوزارة مع المتعاملين الاقتصاديين والفاعلين في مجال الصناعة الصيدلانية.

كما تم التطرق إلى آفاق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير وتحسين الخدمات الرقمية للقطاع، بما يساهم في تعزيز الكفاءة، وتسريع معالجة الملفات. والرفع من مردودية نشاط الصناعة الصيدلانية.

وأكد الوزير بهذه المناسبة أن رقمنة قطاع الصناعة الصيدلانية يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للقطاع ، تماشيا و توجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى بناء إدارة عصرية تعتمد على الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة. بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير القطاع.

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