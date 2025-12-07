قويدري يتباحث إقامة مصنع لـ “صيدال” بعمان 

يقوم وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور وسيم قويدري، بزيارة عمل إلى سلطنة عمان، ابتداء من اليوم، إلى غاية يوم الثلاثاء 09 ديسمبر 2025.

وحل الوزير صبيحة اليوم الأحد، بسلطنة عمان، أين استقبل وزير الصناعة الصيدلانية والوفد المرافق له بمقر وزارة الصحة. من طرف وزير الصحة العماني الدكتور هلال بن علي السبتي، حيث عقد اجتماع عمل تم من خلاله. تناول عدة ملفات على غرار الاعتراف المتبادل لتسجيل الأدوية ما بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالجزائر. و نظيرتها بسلطنة عمان لتسهيل عملية تسجيل الأدوية و الرفع من قيمة المبادلات التجارية ما بين البلدين في مجال الصناعة الصيدلانية .

كما تم التباحث حول مشروع إقامة مصنع للمجمع الصناعي ” صيدال” بسلطنة عمان لإنتاج الأدوية في أشكالها الصلبة و السائلة. لتلبية طلبات السوق العمانية و الدول المجاور لها، وهو المشروع الذي يندرج في إطار تجسيد تعليمات كل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وسلطان عُمان صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين .

