قويدري يتباحث تعزيز التعاون في إنتاج الأدوية المبتكرة مع كينيا

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، بمقر الوزارة ، ريـجينـا أومـبـام، (Regina Akot Ombam) كاتبة دولة لقطاع التجارة بوزارة الإستثمارات والتجارة والصناعة بجمهورية كينيا.

وشكّل اللقاء فرصة لاستعراض سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الصناعة الصيدلانية. و هذا من خلال استفادة كينيا من الخبرات الجزائرية في مجال إنتاج الأدوية المبتكرة والبيولوجية، وفق المعايير الدولية المعتمدة.

كما تباحث الطرفان سبل توسيع التعاون الثنائي من خلال تشجيع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين على الاستثمار في كينيا من خلال إنشاء وحدات إنتاج صيدلانية. بما يساهم في نقل الخبرة و التجربة الجزائرية وتعزيز الاندماج الصناعي على المستوى الإفريقي.

وأكد الوزير، استعداد الجزائر لمرافقة هذا التوجه، سواء من خلال تصدير الأدوية المصنعة محليا أو عبر تجسيد مشاريع إستثمارية مشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

وفي سياق تعزيز التعاون المؤسساتي دعا الوزير إلى ضرورة إعداد مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ونظيرتها الكينية. بهدف تطوير التعاون الثنائي ما بين البلدين.

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