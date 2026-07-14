قويدري يتباحث مع المدير العام لـ Africa CDC آفاق التعاون لإنتاج الأدوية واللقاحات

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور وسيم قويدري، الاثنين، بمقر الوزارة، المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، الدكتور جان كاسيا.

وخلال اللقاء استعرض قويدري إمكانيات قطاع الصناعة الصيدلانية بالجزائر، والإنجازات التي حققتها البلاد. في مجال تطوير الإنتاج المحلي للأدوية، إلى جانب بحث آفاق التعاون المشترك. لا سيما في مجالات تطوير القدرات الإفريقية في إنتاج الأدوية واللقاحات. وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات الرامية إلى تعزيز منظومات الصحة العمومية وتحقيق الأمن الصحي بالقارة الإفريقية.

كما تطرّق الطرفان إلى سبل تجسيد مخرجات “إعلان الجزائر” المنبثق عن المؤتمر الوزاري الإفريقي. حول الإنتاج المحلي للأدوية وغيرها من تكنولوجيات الصحة المنظم بالجزائر شهر نوفمبر 2025 ، وذلك من خلال العمل على تطوير الأقطاب الصناعية الإقليمية، وتعزيز التصنيع المحلي، وتشجيع نقل التكنولوجيا، بما يسهم في بناء منظومة إفريقية متكاملة ومستدامة للإنتاج الصيدلاني.

وفي ذات السياق، أكد الجانبان، على أهمية اعتماد آليات الشراء المجمع للأدوية واللقاحات باعتبارها إحدى الآليات الكفيلة بتعزيز القدرة التفاوضية للدول الإفريقية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتوسيع فرص الولوج العادل والمنصف إلى للمنتجات الصيدلانية الأساسية، بما يعزز السيادة الصحية للقارة الإفريقية.

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