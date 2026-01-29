قويدري يترأس اجتماع عمل مع إطارات مجمع “صيدال”

ترأس وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري اليوم الخميس، بمقر المديرية العامة للمجمع الصناعي “صيدال”، جلسة عمل مع إطارات المجمع. لمتابعة مدى تقدم المشاريع الكبرى الجاري إنجازها وكذا برنامج العمل المسطر لسنة 2026.

وأكد الوزير على الأهمية الإستراتيجية لمجمع “صيدال” من خلال المشاريع التي تم إطلاقها على غرار تلك المتعلقة بإنتاج المواد الأولية. مشددا على ضرورة إعادة بعثها من جديد بعد تسجيل تأخر في الإنجاز خلال الآونة الأخيرة، وهذا بالنظر لدورها المحوري في تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية لضمان الأمن الصحي.

وفي هذا السياق، أسدى قويدري تعليمات صارمة تقضي بتكثيف الجهود وتذليل الصعوبات التي تعيق تقدم هذه المشاريع الهيكلية. مؤكدا على أهمية تفعيل كل اتفاقيات الشراكة المبرمجة مع المخابر الدولية في إطار توطين صناعة الأدوية.