قويدري يتسلّم مهامه وزيرا للصناعة الصيدلانية

تمت اليوم الإثنين، مراسم تسليم واستلام المهام بين فؤاد حاجي الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني سابقا، ووسيم قويدري وزير الصناعة الصيدلانية.

في مستهل كلمته شكر وزير الصناعة الجديد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على الثقة. التي منحه اياها بتعيينه على رأس هذا القطاع الحيوي الحساس.

كما أكد أن هذه الثقة تعد حافزا له لبذل أقصى الجهود في سبيل تعزيز وتطوير قطاع الصناعة الصيدلانية في الجزائر. بالعمل مع مختلف الأطراف المعنية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. التي تهدف إلى توطين صناعة الأدوية وتحقيق الأمن الصحي.

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