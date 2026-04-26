قويدري يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، ممثل منظمة الصحة العالمية (OMS) بالجزائر، فانويل هابيمانا Habimana) (Phanuel.

وحسب بيان للوزارة خُصِّص اللقاء للوقوف على مدى تقدم أشغال ورشة التقييم الذاتي للنظام الوطني المعمول. به في مجال الأدوية واللقاحات، وذلك في إطار المساعي الوزارة “مستوى النضج3” (ML3 (، وفي هذا السياق. تم تكليف البروفيسور عبد الحكيم بوديس بمتابعة سير أعمال هذه الورشة. التي تضم فاعلين من عدة قطاعات وزارية وهيئات وطنية، على غرار قطاعات الصناعة الصيدلانية .والصحة، إلى جانب الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، والوكالة الوطنية للأمن الصحي، ومعهد باستور الجزائر، والمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، ومحافظة الطاقة الذرية، والوكالة الوطنية للدم.

كما تم الاتفاق خلال هذه الجلسة على أن يكون شهر سبتمبر موعد استكمال عمل اللجنة، وإجراء التقييم النهائي لنيل شهادة النضج (ML3 (.

