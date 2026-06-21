قويدري يستقبل نائبة رئيس الشركة الألمانية لصناعة الأدوية “Bayer”

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور وسيم قويدري، اليوم الأحد، نائبة رئيس الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة الأدوية “Bayer”، ميلدريد ناداة بيتا.

وحسب بيان للوزارة، شكل اللقاء فرصة لاستعراض مستوى التعاون القائم مستوى التعاون القائم بين الجزائر وألمانيا في مجال الصناعة الصيدلانية من خلال فرع المجمع “Bayer ALGERIE”. وبحث سبل تعزيز وتطوير الشراكة بما يتماشى مع التوجهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لضمان سيادة صحية.

وأكد وزير الصناعة الصيدلانية، بهذه المناسبة، حرص السلطات العمومية على مرافقة الشركاء الاقتصاديين. من خلال توفير الظروف الملائمة لتجسيد الاستثمارات ذات القيمة المضافة. بما يعزز السيادة الصحية للبلاد ويدعم تموقع الجزائر كقطب إقليمي في مجال الصناعة الصيدلانية.

ومن جهتها، أعربت نائبة رئيس شركة Bayer عن اهتمام المجمع بتعزيز حضوره في السوق الجزائرية وتوسيع مجالات التعاون مع الفاعلين الوطنيين. مشيدة بالديناميكية التي يشهدها قطاع الصناعة الصيدلانية في الجزائر. وما يوفره من فرص واعدة للشراكة والاستثمار في مجال الصناعية الصيدلانية