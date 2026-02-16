قويدري يطلع على آخر التحضيرات لإنشاء مركز متكامل للبحث في علم الفيروسات وآخر لإنتاج اللقاحات

ترأس وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري اليوم، بمقر الوزارة، إجتماعا تنسيقيا لأعضاء فوج العمل الوطني متعدد القطاعات والتخصصات. المكلف بمتابعة مشروع إنشاء مركز متكامل للبحث في علم الفيروسات ومصنع لإنتاج اللقاحات.

وقدم الباحث في علم الفيروسات يحي شبلون عرضا مفصلا عن الأهداف و آخر التحضيرات الخاصة بإنشاء هذا المركز و نوعية البحوث التي ستتم بالتعاون مع المجمع الصناعي “صيدال”. بما يسمح بتغطية طلبات السوق الوطنية من اللقاحات الموجهة للاستعمال البشري والبيطري. ما سيكرّس إستقلالية الجزائر في مجال إنتاج اللقاحات.

وللتذكير يضم فوج العمل 22 عضوًا من ممثلين وخبراء عن عدة قطاعات وزارية على غرار الدفاع الوطني، الصناعة الصيدلانية، الصحة، الصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للأمن الصحي.