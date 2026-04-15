قويدري يعقد اجتماعا مع وزيرة الرقمنة ووزير البريد لمتابعة تموين السوق بالمواد الصيدلانية

ترأس وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري رفقة الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي، اجتماعًا تنسيقيًا لدراسة مشروع النظام المعلوماتي لمتابعة تموين السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول الخدمات الرقمية التي تعتمدها وزارة الصناعة الصيدلانية لمتابعة تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية، بما يضمن تتبع مسار تسويق الأدوية من المنتج والمستورد إلى الصيدلي مرورا بالموزعين. وهذا عبر منصة رقمية تتم من خلالها جمع وتحليل المعطيات بشكل آني ودقيق.

وتعتمد هذه المنظومة على إلزامية التصريح الأسبوعي بالمخزونات من قبل المصنعين والمستوردين بما يشمل المخزونات المتوفرة والكميات قيد التحرير لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. والكميات الموزعة خلال الأسبوع لفائدة المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة. مع إلزام موزعي الجملة بالتصريح الشهري.

وقصد الوقوف اليومي على عملية تموين السوق بمختلف الأدوية والمستلزمات الطبية أشار وزير الصناعة الصيدلانية. عن عمل خلية منصبة على مستوى الوزارة لمتابعة تموين السوق خاصة بالأدوية الأساسية. مع رصد وتحليل المؤشرات الخاصة بالتموين المستمر للسوق. ضمانا للوفرة واقتراح التدابير الكفيلة بضمان استمرارية التزويد وتفادي أي اختلالات محتملة.

من جهتها أكّدت الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة أن قرار إعداد نظام معلوماتي لمتابعة تموين السوق. من شأنه توحيد جهود كل القطاعات للوصول لمعطيات دقيقة و موثوقة تساعد في اتخاذ القرارات و تعزيز فعالية التدخلات.

بدوره، أشار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى أهمية إعتماد نظام معلوماتي لمتابعة تموين السوق. مشيرا إلى أنه سيشكل لوحة قيادة رقمية متكاملة تتيح جمع وتحليل كل البيانات والمؤشرات التقنية بما يضمن تتبع مسار الأدوية وإعطاء التوجيهات اللازمة في الوقت المناسب.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور