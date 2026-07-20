قويدري يلتقي وفدا عن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور وسيم قويدري، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، وفداً عن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل (CAP)، برئاسة الطاهر بوزيد. في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية مع الشركاء المهنيين للقطاع. حيث خصص اللقاء لبحث مختلف الانشغالات المتعلقة بمنتسبي شعبة المستلزمات الطبية.

وشكّل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير هذه الشعبة من خلال تعزيز مساهمتهم في تجسيد الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى توطين صناعة المستلزمات الطبية. بما يستجيب لاحتياجات السوق الوطنية.

وأكد الوزير، حرصه على انتهاج مقاربة تشاركية قائمة على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصناعة الصيدلانية. بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وتطوير الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية. بما يسمح بتعزيز السيادة الصحية الوطنية.

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