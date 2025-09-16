قويدري يُنصب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لتوفير المواد الصيدلانية

نصّب وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري رئيس وأعضاء جهاز الرصد واليقظة لتوفير المواد الصيدلانية، وهو ما يندرج ضمن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لضمان السيادة الصحية للبلاد.

و يقوم الجهاز، الذي يضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية و هيئات و تنظيمات لها علاقة مباشرة بالأمن الصحي الوطني، بالمتابعة الاستباقية و الدقيقة لوضعية توفر المواد الصيدلانية عبر كامل التراب الوطني. وهذا من خلال آليات يقظة و رصد متواصل تسمح بالكشف المبكّر عن أي اختلالات محتملة في التوزيع والتزويد. مع اقتراح التدابير المناسبة لمعالجتها قبل أن تتحول إلى أزمات.

كما يعتبر الجهاز همزة وصل بين كل الفاعلين في القطاعات، إدارات، هيئات تنظيمات، مؤسسات إنتاجية ومخابر و موزعين، ما يجعل التنسيق. و التعاون أهم ركيزة لتأمين وصول الدواء الى المواطن.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكّد قويدري أن هذا الجهاز يعد مكسبا “مؤسساتيا واستراتيجيا، يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني. وتوفير الأدوية والمواد الصيدلانية بصفة منتظمة وآمنة لصالح المواطن”.

وجاء إنشاء هذا الجهاز - يضيف الوزير- “استجابة لحاجة ملحّة أملتها التحديات التي يشهدها قطاع الصناعة الصيدلانية. في ظل ما تشهده السوق العالمية. من تحولات سريعة وضغوطات متزايدة على سوق التموين. والتي تنعكس على السوق الوطنية”.

وتابع يقول أن “ضمان وفرة الأدوية والمواد الصيدلانية لا يعد مجرد قضية تقنية أو ظرفية. بل هو في صميم الأمن الصحي الوطني وأحد أهم الانشغالات. التي توليها الدولة عناية خاصة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

كما أشار قويدري أن هذا الجهاز سيكون “بمثابة همزة وصل بين مختلف الفاعلين في القطاع من إدارات مركزية وهيئات تنظيمية.إلى مؤسسات انتاجية ومخابر وموزعين وجمعيات مهنية. وصولا إلى الصيدليات والمهنيين.في الميدان وهو ما يجعل من التنسيق والشراكة والشفافية ركائز أساسية لنجاح مهامه”.