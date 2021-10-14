قوي علاقتكم بأبنائك وستجني من الفائدة الكثير.

التربية و التعامل مع الصغار ليس بالأمر السهل ولا البسيط،فالطفل هو كيان مستقل، من الممكن تهذيبه وتعديل سلوكه ، فهو كالشجرة له كيان خاص وجذور لن تتغير ، ويمكن إجراء تعديلات لعوامل البيئة المحيطة وهي : الأسرة والمدرسة والمجتمع الخارجي .

ومن خلال اللعب يستطيع الطفل في المراحل المبكرة، اكتساب المهارات المتعددة، خاصة في المراحل العمرية الأولي، وفي هذه المرحلة تقود الأم أو الأب البادرة لإسعاد الطفل وتنمية المهارات الأولية والتعرف علي المحيطين وتكوين خبرات، أننا نلاحظ الشخصية المستقلة للطفل والتي تنمو مع الوقت.

الطفل منذ البداية ينظر إليك علي أنك قدوة له ، فيجب مراعاة أنه ملاحظ جيد لكل تصرفاتك ، لذا فالمصداقية مهمة جدا في هذه الأحوال حتى تكسبي ثقته ، ومن المهم وضع حدود للتعامل مع الطفل أساسها الاحترام والحنان المتبادل ،كونك صديقة له ، مع الحفاظ على مكانتك كأم.

تعلمي أن تقولي لا وبحسم في الأمور التي تتطلب الحسم حتي يتعلم الطفل ويتخلص تدريجيا من البكاء والعناد،وتعلمي أن تضعي لطفلك مجموعة من القواعد والقوانين التي تضمن التزامه وسلامته ، وأن واجبك حمايته ، وعليه أن يحترم ذلك.

يجب أن يشعر أنك صديقته بطريقة غير مبالغ فيها ، ودون التدخل في شؤونه الخاصة وإعطائه مساحة من الخصوصية والتصرف تحت رعايتك ،حتى يشعر بالمسئولية فيكون تدخلك في حياته مقبولا ومتوازنا ،لأنك بالفعل صديقة له بعد كونك أمه، علميه كيف يتخذ قراراته بمفرده مع أهمية التواصل معه ، حتى يشاركك أفكاره ومشاعره ، ويجب أن تتحلي بالصبر ولا تطلقي الأحكام فيما يخصه ، وأن تكوني مدركة أن المهمة الأساسية هي في حمايته.

عليك أن تشجعيه علي التحدث عن روتينه اليومي وأصدقائه وحياته في المدرسة والنادي ، وأن تتواصلي مع معلميه في المدرسة ، واجعليه يشعر بأنه يريد تشاركيه أفكاره ومشاعره دون تقييده بالأسئلة ، مع استعدادك لتقديم إجابات عن أسئلته التي يطرحها عليك.

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