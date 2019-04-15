قيادة الأفافاس ترفض استقالة السكرتير الأول حكيم بلحسل

رفضت الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الإشتراكية، استقالة السكرتير الأول للأفافاس، حكيم بلحسل من منصبه.

وأشار البيان الذي أصدره الحزب، اليوم الاثنين، وقعه علي العسكري، أن الهيئة إجتمعت أمس، لدراسة استقالة حكيم بلحسل.

وأعلنت رفض غالبيتها قراره القاضي الاستقالة من منصبه، داعية اياه للاحتفاظ به.

وعبرت عن تفهمها لهذا الاخير، وإحساسه بروح المسؤولية، في ظل الأوضاع العصيبة التي يعيشها الحزب في الفترة الاخيرة.

للتذكير، رغم رفض مناضلي الافافاس، لعلي العسكري، حيث أقدموا السبت الماضي، على اخراجه من المكتب عنوة، رفضا للخط السياسي الذي ينتهجه، الا انه لا يزال يصدر بيانات ويعقد اجتماعات.