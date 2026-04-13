قيادة الدرك الوطني تصدر بيانًا هامًا لأصحاب الدراجات الكهربائية

أصدرت قيادة الدرك الوطني بيانًا هامًا إلى أصحاب الدراجات الكهربائية، دعت فيه إلى ضرورة احترام التصنيفات المعتمدة لتفادي المخالفات والعقوبات.

وأوضحت قيادة الدرك الوطني أن الدراجات الكهربائية التي تتراوح قوتها من 4 إلى أقل من 15 كيلواط تتطلب رخصة سياقة صنف A1، في حين أن الدراجات التي تفوق 15 كيلواط تستوجب رخصة سياقة صنف A.

كما بيّنت أن الدراجات الكهربائية التي تقل قوتها عن 4 كيلواط تتطلب ترخيصًا من الوالي.

وأكدت قيادة الدرك الوطني على ضرورة الالتزام بهذه التصنيفات لتفادي أي مخالفات أو عقوبات قانونية.