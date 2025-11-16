قيادة الدرك الوطني تُصدر بيانا بخصوص فيديو متداول لمواطن

أصدرت قيادة الدرك الوطني، بيان إلى علم الرأي العام، على إثر تداول مقطع فيديو، قام أحد المواطنين بتصويره ونشره على صفحته عبر منصة الفايسبوك، يظهر آثار التعرض للاعتداء بالضرب والجرح ينسبه إلى أحد مستخدمي الدرك الوطني.

وحسب بيان قيادة الدرك الوطني، تم على الفور فتح تحقيق في القضية، لاستقصاء الوقائع وتحديد المسؤوليات بدقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت قيادة الدرك الوطني، على الطابع الفردي والمنعزل للقضية، وعلى رفضها بشدة لكل التصرفات التي تسيء للسمعة الطيبة لمؤسسة الدرك الوطني كجهاز أمني يسهر على أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

ولفتت إلى أن هذه الممارسات، تلحق ضررا بالثقة التي تربط المواطن مع أفراد الدرك الوطني المتسمين دوما بالإنضباط والمسؤولية في تواصلهم اليومي مع المواطن.

وفي الأخير، جددت قيادة الدرك الوطني عزمها الدائم على تعزيز ثقافة التبليغ المكتسبة لدى المواطن بطريقة نظامية. من خلال وضع تحت تصرفه موقع الشكاوى المسبقة والاستعلام عن بعد www.ppgn.mdn.dz، والرقم الأخضر “1055”، وصفحة “طريقي”.