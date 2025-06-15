قيادة الدرك تتحرك بصرامة وحزم بعد انتشار فيديو يظهر تعامل غير قانوني لدركي مع مواطن

تفاعلت قيادة الدرك الوطني بسرعة وبحزم وصرامة مع قضية الدركي الذي انتشر فيديو له وهو يقوم بتعنيف مواطن يمارس نشاطا تجاريا غير مرخص.

وأصدرت قيادة الدرك بيانا، قالت فيه إنها ترفض رفضا تاما لمثل تلك التصرفات واعتبرتها مخالفة للقانون.

وشدد البيان على أن مثل تلك الممارسات والتصرفات تسيء لمؤسسة الدرك وللصورة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها.

وكشف البيان عن مباشرة قيادة الدرك في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلك التصرفات، والتأكيد على تأدية المهام وفقا للقوانين والأنظمة سارية المفعول.

ودعت قيادة الدرك المواطنين إلى التواصل والإبلاغ عن أي تجاوزات أو شكاوى، مو خلال الرقم الأخر المجاني 1055، أو عبر المنصة الالكترونية المخصصة للشكاوى أو حتى من خلال صفحة طريقي على الفيسبوك.