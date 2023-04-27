قيادة السيارات برخصة سياقة دولية قانونية داخل التراب الوطني أم لا.. الدرك يوضح

أوضحت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور بخصوص قيادة المركبات برخصة سياقة دولية قانونية داخل التراب الوطني.

ونشرت ذات المصالح عبر النافدة القانونية لصفحة طريقي أن “الكثير ممّن يُخلط بين قيادة المركبات برخصة السياقة الدولية ورخصة السياقة الأجنبية. وهل قيادة المركبات برخصة سياقة دولية قانونية داخل التراب الوطني ؟؟”.

وأضاف المنشور أن رخصة السياقة الدولية يتم طلبها من طرف الاشخاص المقيمين في الجزائر في حالة سفرهم الى الخارج. على ان يتم تسليمها من طرف السلطة المعتمدة من طرف وزير النقل بعد ان يقوم السائق بتقديم رخصة السياقة الوطنية. وذلك طبقا لأحكام المادة 09 فقرة 2 من القرار الذي يحدد شروط صلاحية رخصة السياقة الممنوحة في الخارج.

وتابع المنشور انه “لا يمكن أن تمثل الرخصة الدولية للسياقة الممنوحة للأشخاص المقيمين في الجزائر، شهادة سياقة المركبات في التراب الوطني”. كما لا يمكن تقديمها في نقاط المراقبة التابعة لمصالح الأمن عوضا عن رخصة السياقة الوطنية.

ولهذا فإنه لايمكن إعتبار الرخصة الدولية للسياقة كرخصة سياقة أجنبية، لأنهما مختلفان تماما عن بعضهما البعض.