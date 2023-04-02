قيادة القوات البحرية  تنظم “أبوابا مفتوحة على المصلحة الوطنية لحرس السواحل

نظمت قيادة القوات البحرية “أبوابا مفتوحة على المصلحة الوطنية لحرس السواحل” وذلك يومي 2 و3 أفريل 2023 . على مستوى المجموعات الإقليمية لحرس السواحل الجزائر بالناحية العسكرية الأولى ووهران بالناحية العسكرية الثانية وعنابة بالناحية العسكرية الخامسة.

وحسب بيان وزارة الدفاع جاءت هذ التظاهرة الإتصالية تزامنا مع الذكرى الـ 50 لإنشاء المصلحة الوطنية لحرس السواحل.

وأضاف البيان ان الهدف منهذه التظاهرة إلى تعزيز الرابطة جيش-أمة، وتمكين الجمهور من الاطلاع عن كثب على مختلف وحدات التدخل البحرية والجوية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل.

بالإضافة إلى الإضطلاع على مختلف نشاطاتها في إطار الإدارة البحرية المحلية، الشرطة البحرية وكذا مهام الخدمة العمومية والبحث والإنقاذ في البحر. من خلال الورشات والأجنحة المقامة بالمناسبة (جناح الشرطة البحرية، الإدارة البحرية، الإشارة، البحث، الإنقاذ والغطس).